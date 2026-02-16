A partir de una nueva disposición estatal en California, ahora la Ley de Alquileres establece un régimen de desalojos diferente. Los inquilinos contarán con mayores protecciones frente a los desalojos, en el marco de una normativa que limita los motivos por los cuales un propietario puede exigir la devolución. A partir de esta ley, el propietario ya no puede obligar al inquilino a abandonar el inmueble únicamente porque el contrato haya llegado a su fin. La normativa establece que, en determinadas condiciones, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda, incluso si el propietario no desea renovar el acuerdo. La normativa vigente en el estado de California, conocida como Ley de Protección del Inquilino, establece que el vencimiento del contrato no es una causa válida por sí sola para desalojar a una persona que alquila una vivienda. Esto significa que el contrato puede finalizar en términos formales, pero el inquilino no pierde automáticamente su derecho a permanecer en la propiedad. El propietario debe cumplir con los requisitos legales y demostrar una causa justificada para poder recuperar el inmueble. La ley establece que esta protección se aplica cuando el inquilino ha vivido en la propiedad durante al menos 12 meses consecutivos. Una vez cumplido ese período, el propietario no puede desalojarlo sin una causa reconocida por la normativa. En estas condiciones, el inquilino puede seguir viviendo en la vivienda bajo las mismas reglas, aunque el contrato original haya vencido. Esta medida busca evitar desalojos arbitrarios y garantizar la estabilidad habitacional. La normativa establece situaciones específicas en las que el propietario sí puede solicitar el desalojo. Entre los motivos permitidos se encuentran