La Fuerza Aérea de Estados Unidos, considerada la más poderosa del mundo, acaba de cerrar una compra de misiles por u$s 240,9 millones destinados a su flota de cazas F-35, en una decisión que refuerza su capacidad de ataque de largo alcance en medio de un escenario de tensión creciente en América Latina.

El contrato, adjudicado el 12 de diciembre de 2025 a la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, contempla la producción completa del Joint Strike Missile, un sistema diseñado para mantener el perfil furtivo de los aviones y ampliar su radio de acción. La operación se da mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe y varios gobiernos advierten sobre el riesgo de una escalada regional.

¿Qué misiles de 240 millones de dólares compró la fuerza aérea más poderosa del mundo?

La Fuerza Aérea de Estados Unidos adjudicó a Kongsberg Defence & Aerospace un contrato a precio fijo por u$s 240,9 millones para producir el Joint Strike Missile (JSM) – Lote Dos, integrado al F-35A.

El paquete no es limitado: incluye misiles “listos para uso”, contenedores, hardware de prueba y equipos de apoyo, lo que indica producción plena y preparación logística para su despliegue operativo.

El JSM es un misil aire-superficie de largo alcance derivado del Naval Strike Missile noruego y adaptado para carga interna, preservando la baja observabilidad del F-35.

Características clave:

Objetivos : marítimos y terrestres.

Guía : infrarroja con navegación inercial, GPS y referencia al terreno.

Alcance : hasta ~ 555 km según perfil de vuelo.

Cabeza de guerra: ~120 kg; peso total: ~416 kg.

La fabricación se realizará en Noruega hasta noviembre de 2028, con fondos de los ejercicios 2024 y 2025; las pruebas operativas comenzarían en mayo de 2026 y las entregas entre 2026 y 2027.

¿Por qué crece la tensión en América Latina y qué dicen los gobiernos?

En este contexto, Rusia pidió cautela y advirtió que la situación de Estados Unidos y Venezuela es “potencialmente muy peligrosa”, confirmando contactos al más alto nivel con Caracas.

Estados Unidos, que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, intensificó su presencia naval en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico y anunció un bloqueo total a petroleros sancionados, medidas que Caracas interpreta como presión para un cambio político.

El aumento de fricciones activó llamados a la desescalada. Brasil, a través de Lula da Silva, se ofreció como mediador y reiteró que América del Sur debe seguir siendo una zona de paz. Francia también instó a evitar cualquier escalada que amenace la seguridad regional y a respetar el derecho internacional.

Es por este motivo que la compra de misiles de precisión de largo alcance refuerza capacidades existentes y, sin implicar por sí sola una acción inmediata, se lee como parte de una preparación estratégica en un tablero regional más volátil.