China y Corea del Norte sellaron este lunes un pacto de cooperación estratégica durante la primera visita de Xi Jinping a Pyongyang en siete años . El presidente chino y Kim Jong Un acordaron profundizar su alianza en comercio, tecnología y seguridad, redefiniendo el equilibrio de poder en el noreste asiático.

La cumbre, confirmada por los medios estatales CCTV y KCNA, llega después de años en que Pyongyang había priorizado su vínculo con Moscú, enviando tropas y armamento a la guerra en Ucrania. Con Xi y Kim nuevamente alineados, el mundo enfrenta una alianza que combina el peso económico de China con el arsenal nuclear norcoreano.

¿Qué acordaron los dos gigantes nucleares?

Xi expresó la voluntad de China de ampliar la cooperación en agricultura, construcción y tecnología. Kim, por su parte, calificó los lazos con China como “el trabajo estratégico de máxima prioridad” y recibió a Xi como “el más grande invitado de Estado”, según la agencia oficial KCNA.

Los puntos centrales del acuerdo incluyen:

Cooperación estratégica : defensa mutua de soberanía e intereses de seguridad.

Economía : reanudación de vuelos y trenes suspendidos desde la pandemia; comercio bilateral recuperado a niveles prepandemia.

Geopolítica : Kim reafirmó el apoyo de Pyongyang al principio de “una sola China” sobre Taiwán.

Programa nuclear: ninguno de los líderes lo mencionó públicamente, una omisión que analistas consideran un aval implícito.

Xi expresó la voluntad de China de ampliar la cooperación en agricultura, construcción y tecnología. Fuente: EPA/KCNA KCNA

¿Por qué esta alianza hace temblar al mundo?

El silencio de Xi sobre la desnuclearización equivale, según expertos, a aceptar a Corea del Norte como potencia nuclear. Algunos advierten que Kim busca exactamente ese reconocimiento para exigir el levantamiento de sanciones internacionales.

Para Estados Unidos, la cumbre complica el tablero: Trump quiere reanudar la diplomacia con Kim, pero Seúl ya alertó que Pyongyang produce material nuclear para entre 10 y 20 bombas anuales. Xi, en tanto, obtiene influencia sobre la península coreana que usará como palanca frente a Washington en su próxima reunión prevista para septiembre.