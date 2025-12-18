Un país de la región latinoamericana se destaca como un actor militar relevante junto a Brasil y se establece como una nación que puede ser considerada por las potencias más influyentes como China y Estados Unidos.

En la actualidad, posee uno de los ejércitos más poderosos de la región, ya que promueve su autosuficiencia tecnológica y refuerza su industria de defensa.

El ejército latinoamericano que amenaza a China y Estados Unidos y no es Brasil

México ocupa el segundo lugar entre los ejércitos más poderosos de América Latina de acuerdo con el ranking Global Firepower, solo por detrás de Brasil. Esta posición responde al tamaño de su fuerza activa, una de las más numerosas de la región y a su creciente capacidad para mantener operaciones en zonas amplias y de difícil acceso.

Este país cuenta con un despliegue significativo de aeronaves destinadas a vigilancia, transporte y apoyo táctico, lo que fortalece su alcance interno y su velocidad de respuesta ante emergencias. La amplitud de su territorio y la diversidad de sus fronteras obligaron a estructurar un sistema aéreo robusto, capaz de operar con continuidad y en condiciones complejas.

En paralelo, su infraestructura marítima mantiene presencia constante en ambos océanos, con flotas destinadas a patrullaje, vigilancia costera y apoyo logístico.

Esta combinación de fuerzas convierte al país en un punto de referencia regional en operaciones que requieren movilidad y control territorial.

México se consolida como una potencia en América Latina. Fuente: Archivo. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

El ascenso de México como potencia militar: ¿cuáles son las razones?

El poder militar mexicano también se distingue por su adaptabilidad. Las fuerzas del país operan en contextos que requieren habilidades diferentes a los conflictos convencionales, abarcando desde el control de fronteras hasta la vigilancia de rutas estratégicas y la respuesta ante amenazas transnacionales.

Esta realidad ha fortalecido su entrenamiento y la flexibilidad de sus unidades.