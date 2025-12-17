El equilibrio militar en América Latina volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse los últimos rankings internacionales de poderío bélico. En ese escenario, un país de la región se consolida como la principal fuerza capaz de marcar límites estratégicos ante una eventual expansión militar de Estados Unidos.

Lejos de las potencias tradicionales del Cono Sur, México emerge como el actor clave por su capacidad operativa, su volumen de efectivos y su posición geográfica. Su rol dentro del continente lo coloca como un factor determinante en cualquier escenario de conflicto futuro.

No es Argentina ni Brasil: el ejército que puede detener el avance de Estados Unidos

El Ejército de México se posiciona como el segundo más poderoso de América Latina de acuerdo con el índice de poder militar global. Esta ubicación no responde solo al armamento disponible, sino también a su capacidad humana, logística y territorial.

El país cuenta con una de las fuerzas armadas más numerosas de la región, con cientos de miles de efectivos activos y de reserva. Esta estructura le permite sostener operaciones prolongadas y mantener control sobre amplias zonas estratégicas.

México tiene uno de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica. Fuente: Archivo.

Además, su cercanía directa con Estados Unidos le otorga un valor geopolítico singular. México no solo funciona como frontera, sino también como un punto clave de contención, cooperación o disuasión según el contexto internacional.

¿Qué convierte a México en un ejército poderoso?

Las fuerzas terrestres mexicanas se destacan por su enorme flota de vehículos militares y su artillería, orientadas al control territorial, la movilidad rápida y el despliegue interno. A esto se suma una importante flota aérea con aviones de transporte y helicópteros que refuerzan su capacidad logística.

En el plano naval, esta potencia latinoamericano mantiene una presencia sólida en sus costas y mares territoriales mediante patrulleros y buques de vigilancia. Esta estructura fortalece el control marítimo y la protección de rutas estratégicas en el Golfo y el Pacífico.

¿Por qué México podría frenar a Estados Unidos?

La producción nacional de armas y vehículos reduce su dependencia externa en escenarios críticos. A esto se suman los beneficios y la profesionalización de sus fuerzas armadas, que incluyen estabilidad laboral, formación constante y un sistema de prestaciones que sostiene la moral y permanencia del personal.

En conjunto, estos factores convierten a México en el único país de América Latina con capacidad real para influir de forma decisiva ante un avance militar estadounidense en futuras guerras.