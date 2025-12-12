Rusia avanza en una estrategia global para ampliar su influencia fuera de Europa en medio de las tensiones con Estados Unidos y Occidente. América Latina vuelve a ocupar un lugar central dentro de ese tablero geopolítico.

En ese marco, Moscú profundizó vínculos con un país de la región que enfrenta sanciones, crisis económica y aislamiento internacional. La cooperación combina energía, recursos estratégicos y acuerdos de largo plazo.

¿Qué país de América Latina Rusia quiere convertir en potencia mundial y por qué enfrenta a Estados Unidos?

Venezuela es el país que Rusia busca fortalecer como potencia regional, en un movimiento que desafía directamente la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ambos gobiernos firmaron 42 acuerdos bilaterales en áreas clave como minería, energía, transporte y salud.

El país sudamericano concentra cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo y enormes yacimientos de minerales estratégicos. Rusia actúa como socio financiero y tecnológico, respalda a Caracas dentro de la OPEP+ y amplía su presencia en sectores considerados críticos.

¿Cómo respalda Rusia a Venezuela con armas y qué impacto tiene en la región?

El respaldo ruso también incluye cooperación militar. Moscú se consolidó como uno de los principales proveedores de armamento de Venezuela, reforzando su capacidad defensiva y ofensiva.

Entre los equipos suministrados o confirmados figuran:

Sistemas de defensa aérea S-300VM, Buk-M2E y Pantsir-S1

Aviones de combate Su-30MK2

Misiles antibuque Kh-31

Funcionarios rusos incluso mencionaron la posibilidad de misiles de mayor alcance, lo que revive tensiones históricas y pone a América Latina en el centro de la disputa entre Moscú y Washington.