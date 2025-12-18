Cambian las reglas sobre herencia y sucesiones en Estados Unidos tras la nueva reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. La medida modifica los montos que pueden transferirse a herederos sin pagar impuestos federales y redefine el alcance del impuesto a la herencia, con impacto directo en familias con o sin testamento.

El cambio genera atención entre ciudadanos y residentes permanentes porque afecta tanto a sucesiones con testamento como a herencias sin planificación previa. En ambos casos, la diferencia puede ser significativa entre recibir una herencia completa o enfrentar una carga impositiva elevada, especialmente a partir de 2026 .

¿Qué cambia en la herencia en Estados Unidos si hay o no testamento?

Con la reforma fiscal, la exención federal para herencias, donaciones y transferencias intergeneracionales sube a u$s 15 millones por persona desde 2026, con ajustes automáticos por inflación. En el caso de matrimonios, el beneficio se duplica y permite transferir hasta u$s 30 millones libres de impuestos federales.

A diferencia de reformas anteriores, esta exención no tiene fecha de vencimiento, lo que la convierte en una regla permanente. No obstante, especialistas advierten que una futura ley del Congreso podría volver a modificar estos montos, por lo que la planificación sigue siendo clave .

Con la reforma fiscal, la exención federal para herencias, donaciones y transferencias intergeneracionales sube a u$s 15 millones por persona desde 2026. Foto: Archivo.

¿Cómo impacta la reforma fiscal en la planificación de sucesiones?

El Gobierno aclaró que la norma incluye tanto herencias como donaciones en vida. En 2025, cualquier transferencia que supere los u$s 19.000 anuales por persona se descuenta del total exento disponible al momento del fallecimiento, reduciendo el margen libre de impuestos futuros.

Sin embargo, esto no elimina todos los gravámenes: al menos 12 estados y Washington D.C. mantienen impuestos sucesorios propios, lo que puede generar pagos adicionales a nivel local.

Puntos clave a considerar: