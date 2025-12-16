La tensión internacional sigue en aumento y el temor a una Tercera Guerra Mundial vuelve a ocupar el centro del debate global. En este escenario, una importante nación comenzó a ser señalada como uno de los países de América Latina que podría quedar en la mira de Estados Unidos, desplazando a Venezuela como único foco de atención regional.

Estados Unidos planea invadir a este país de América Latina y no es Venezuela

Durante años, Venezuela fue presentada como el principal punto de fricción entre Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, recientes declaraciones advierten que el foco podría estar desplazándose.

Es que el presidente Donald Trump sostuvo que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos podría convertirse en un objetivo, y mencionó a Colombia de manera directa, sin rodeos, como parte del mensaje. Sus palabras encendieron alarmas en la región y reavivaron el debate sobre una posible escalada de tensiones con consecuencias geopolíticas más amplias.

La advertencia de Donald Trump sobre América del Sur, con Colombia mencionada explícitamente, marca un punto de inflexión en el discurso de seguridad regional.

Trump puso como objetivo a cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos y amenazó a Colombia directamente. Fuente: Archivo.

La referencia directa a Colombia despertó preocupación en la región, donde se teme que una retórica más agresiva pueda derivar en tensiones diplomáticas, sanciones, operaciones encubiertas o presiones multilaterales. En un escenario global ya cargado de conflictos, cualquier señal de confrontación adicional alimenta el temor a una escalada regional con impacto global.

Además, América Latina volvió a posicionarse como un territorio clave en la disputa por seguridad, recursos y control de rutas estratégicas, lo que amplifica la sensibilidad ante este tipo de advertencias.