El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un compuesto que se utiliza como antiséptico y desinfectante en bajas concentraciones, mientras que en concentraciones más altas se emplea para usos estéticos, alimentarios o industriales.
El limón, por otro lado, tiene un alto contenido de ácido cítrico y un pH bajo. Es especialmente útil para disolver determinadas manchas y depósitos de suciedad. Al combinarse con peróxido de hidrógeno, ambos ingredientes pueden contribuir a producir efectos blanqueadores y desodorizantes.
¿Por qué funciona pulverizar agua oxigenada con limón para blanquear superficies?
El peróxido de hidrógeno descompone los compuestos responsables de las manchas y aclara materiales debido a sus propiedades oxidantes, mientras que el limón ayuda a eliminar restos de sarro, depósitos minerales y ciertos tipos de suciedad gracias a su contenido de ácido cítrico.
Esta mezcla se recomienda especialmente para eliminar manchas y tratar el moho.
El sitio web de Whistle Clean Australia, una empresa especializada en limpieza comercial, afirma que ambos ingredientes tienen propiedades útiles para la limpieza y el blanqueamiento.
¿Cómo preparar la mezcla que blanquea superficies?
La empresa advierte que esta mezcla debe prepararse para utilizarla en el momento.
Para una limpieza directa y sencilla, se recomienda utilizar agua oxigenada en una concentración baja, del 3%, que se puede conseguir en farmacias y supermercados.
La preparación consiste en diluir una parte de agua oxigenada en dos partes de agua y agregar una parte de jugo de limón, calculando siempre las cantidades que se vayan a utilizar. Luego, como último paso, tienes que pulverizar las áreas a blanquear. Si lo deseas, puedes pasar un paño para quitar los excesos de líquido.
Se recomienda usar esta combinación con cuidado y no almacenarla, ya que puede volverse inestable con el tiempo y generar ácido peracético, que es mucho más corrosivo que cualquiera de los ingredientes por separado.
¿En qué superficies se puede usar y cuándo se desaconseja su uso?
Esta mezcla se puede utilizar en las siguientes superficies, siempre que sean compatibles con sus ingredientes:
- Azulejos y juntas.
- Vidrios y espejos.
- Lavabos y superficies de baño.
- Superficies no porosas de cocina.
- Telas blancas, previa comprobación de su compatibilidad con el tejido.
En cambio, se desaconseja su uso en mármol, piedra caliza y otras piedras naturales sensibles a los ácidos, así como sobre madera sin sellar, cuero, gamuza y determinadas superficies metálicas.
También se recomienda evitar su aplicación sobre telas de colores, debido al riesgo de decoloración.