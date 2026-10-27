El elemento que se usa para desinfectar heridas también se puede utilizar para la blanquear superficies. Conoce los efectos de mezclarlo con limón.

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un compuesto que se utiliza como antiséptico y desinfectante en bajas concentraciones, mientras que en concentraciones más altas se emplea para usos estéticos, alimentarios o industriales.

El limón, por otro lado, tiene un alto contenido de ácido cítrico y un pH bajo . Es especialmente útil para disolver determinadas manchas y depósitos de suciedad. Al combinarse con peróxido de hidrógeno, ambos ingredientes pueden contribuir a producir efectos blanqueadores y desodorizantes.

¿Por qué funciona pulverizar agua oxigenada con limón para blanquear superficies?

El peróxido de hidrógeno descompone los compuestos responsables de las manchas y aclara materiales debido a sus propiedades oxidantes, mientras que el limón ayuda a eliminar restos de sarro, depósitos minerales y ciertos tipos de suciedad gracias a su contenido de ácido cítrico.

Esta mezcla se recomienda especialmente para eliminar manchas y tratar el moho.

El sitio web de Whistle Clean Australia, una empresa especializada en limpieza comercial, afirma que ambos ingredientes tienen propiedades útiles para la limpieza y el blanqueamiento.

El peróxido de hidrógeno descompone los compuestos responsables de las manchas y aclara materiales debido a sus propiedades oxidantes, mientras que el limón ayuda a eliminar restos de sarro, depósitos minerales y ciertos tipos de suciedad gracias a su contenido de ácido cítrico. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cómo preparar la mezcla que blanquea superficies?

La empresa advierte que esta mezcla debe prepararse para utilizarla en el momento.

Para una limpieza directa y sencilla, se recomienda utilizar agua oxigenada en una concentración baja, del 3%, que se puede conseguir en farmacias y supermercados.

La preparación consiste en diluir una parte de agua oxigenada en dos partes de agua y agregar una parte de jugo de limón, calculando siempre las cantidades que se vayan a utilizar. Luego, como último paso, tienes que pulverizar las áreas a blanquear. Si lo deseas, puedes pasar un paño para quitar los excesos de líquido.

Se recomienda usar esta combinación con cuidado y no almacenarla, ya que puede volverse inestable con el tiempo y generar ácido peracético, que es mucho más corrosivo que cualquiera de los ingredientes por separado.

¿En qué superficies se puede usar y cuándo se desaconseja su uso?

Esta mezcla se puede utilizar en las siguientes superficies, siempre que sean compatibles con sus ingredientes:

Azulejos y juntas.

Vidrios y espejos.

Lavabos y superficies de baño.

Superficies no porosas de cocina.

Telas blancas, previa comprobación de su compatibilidad con el tejido.

En cambio, se desaconseja su uso en mármol, piedra caliza y otras piedras naturales sensibles a los ácidos, así como sobre madera sin sellar, cuero, gamuza y determinadas superficies metálicas.

También se recomienda evitar su aplicación sobre telas de colores, debido al riesgo de decoloración.