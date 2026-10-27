Un sencillo truco doméstico puede ayudar a mejorar los resultados del lavado y mantener las prendas frescas.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente que suele utilizarse en la limpieza del hogar, pero también puede incorporarse al lavado de la ropa. Su uso en la lavadora puede ayudar a neutralizar los malos olores y mejorar la frescura de las prendas.

Según explica Arm & Hammer, agregar bicarbonato de sodio con el detergente permite reforzar su acción durante el lavado. La marca señala que este ingrediente puede resultar útil para prendas que acumulan olores, como la ropa deportiva o de trabajo.

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en la lavadora?

El bicarbonato de sodio puede utilizarse como complemento del detergente habitual. Uno de sus principales beneficios es que ayuda a neutralizar los olores al equilibrar los niveles de pH durante el lavado.

Además, la compañía explica que este ingrediente contribuye a ablandar el agua, lo que puede favorecer la acción de los productos de limpieza.

De esta manera, puede resultar útil para lavar prendas que acumulan olor a transpiración o que necesitan recuperar frescura después de varios usos.

Sin embargo, el bicarbonato no reemplaza al detergente, sino que se incorpora como un complemento durante el ciclo de lavado.

¿Cuánto bicarbonato de sodio hay que poner en la lavadora?

Arm & Hammer recomienda utilizar media taza de bicarbonato de sodio durante el lavado y, para conseguir una mayor frescura, añadir otra media taza en el ciclo de enjuague.

El procedimiento que propone la marca es el siguiente:

Colocar la ropa dentro de la lavadora. Agregar media taza de bicarbonato de sodio. Incorporar el detergente habitual. Iniciar el ciclo de lavado. Añadir otra media taza de bicarbonato durante el enjuague.

La recomendación contempla el uso de bicarbonato junto con el detergente, sin necesidad de reemplazar los productos habituales de lavado.

El uso de este ingrediente durante el lavado puede contribuir a mejorar la limpieza y mantener la frescura de las prendas. ChatGPT - creada con IA

¿Qué tipo de ropa puede beneficiarse del bicarbonato?

Este método puede ser útil para prendas que suelen acumular olores después del uso cotidiano, especialmente la ropa deportiva, las prendas de trabajo y aquellas que estuvieron expuestas a la transpiración.

El objetivo es complementar la limpieza y ayudar a que la ropa conserve una sensación de frescura después del lavado.

Antes de incorporarlo, conviene revisar las etiquetas de cuidado de las prendas y las indicaciones del fabricante de la lavadora, especialmente cuando se trata de tejidos delicados o equipos con requisitos específicos.