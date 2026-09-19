Se confirmó la peor noticia: Estados Unidos revocará la Green Card a todos los extranjeros que salgan del país sin este documento

El Formulario I-485 es uno de los trámites principales para quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos a través de un ajuste de estatus. Desde septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exige una nueva versión para las solicitudes de Green Card.

La actualización comenzó a regir el 18 de septiembre de 2026 y cambia qué edición del formulario puede utilizarse para iniciar el trámite. USCIS advirtió que presentar una versión anterior a partir de esa fecha puede provocar el rechazo de la solicitud de residencia permanente.

¿Cómo es el nuevo Formulario I-485 para solicitar la residencia permanente?

La nueva edición del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, está identificada con la fecha 09/18/26 y reemplaza a las versiones anteriores. Este formulario permite que determinadas personas que se encuentran en Estados Unidos puedan solicitar un ajuste de estatus para obtener la Green Card, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes a su categoría migratoria.

Desde el 18 de septiembre de 2026, USCIS acepta únicamente la edición 09/18/26 para las nuevas presentaciones. La fecha de edición aparece en la parte inferior de cada página del formulario y de sus instrucciones. En caso de presentar el trámite en papel, USCIS recomienda verificar que todas las páginas pertenezcan a la misma edición y que la fecha y el número de página sean visibles. Si se mezclan páginas de distintas versiones, el organismo puede rechazar la solicitud.

El Formulario I-485 puede presentarse:

Por correo postal , en la dirección indicada por USCIS según la categoría migratoria del solicitante.

En línea, cuando la categoría y el tipo de solicitud permiten utilizar esta modalidad.

El Formulario I-485 es uno de los trámites principales para quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos a través de un ajuste de estatus. USCIS

¿A qué solicitantes afecta el nuevo Formulario I-485 y qué pasa con las solicitudes ya presentadas?

La medida afecta principalmente a quienes presenten un nuevo Formulario I-485 desde el 18 de septiembre de 2026 para solicitar la residencia permanente o un ajuste de estatus.

USCIS estableció que las ediciones 01/20/25 y 09/04/26 serán rechazadas si fueron mataselladas o presentadas electrónicamente el 18 de septiembre de 2026 o después. Desde esa fecha, la edición válida es la 09/18/26. En cambio, quienes hayan presentado correctamente una solicitud antes del 18 de septiembre utilizando una versión válida en ese momento no tienen que volver a iniciar el trámite únicamente por la publicación de la nueva edición.

La fecha de presentación electrónica o la fecha del matasellos será clave para determinar qué versión del Formulario I-485 correspondía utilizar. La actualización también se encuentra relacionada con cambios en los criterios de inadmisibilidad por carga pública, que pueden formar parte de la evaluación de determinadas solicitudes de residencia permanente.

La fecha de presentación electrónica o la fecha del matasellos será clave para determinar qué versión del Formulario I-485 correspondía utilizar.

Recomendaciones de USCIS para solicitar la residencia permanente con el Formulario I-485

USCIS recomienda revisar cuidadosamente el Formulario I-485 y toda la documentación antes de enviarla, ya que un error puede generar rechazos o retrasos en el proceso de solicitud de la Green Card.

Entre los principales puntos que deben tener en cuenta los solicitantes se encuentran:

Utilizar únicamente la edición 09/18/26 del Formulario I-485 para presentaciones realizadas desde el 18 de septiembre de 2026.

Verificar que todas las páginas correspondan a la misma edición .

Comprobar que el formulario esté correctamente firmado .

Presentar el Formulario I-693 , correspondiente al examen médico de inmigración y registro de vacunación, cuando sea obligatorio.

Revisar cuál es la dirección de presentación correcta según la categoría migratoria.

No enviar documentos originales salvo que USCIS los solicite expresamente.

Incluir copias claras y legibles de la documentación requerida.

Quienes envíen la solicitud por correo pueden adjuntar el Formulario G-1145 para recibir una notificación por correo electrónico o mensaje de texto cuando USCIS acepte inicialmente el paquete.