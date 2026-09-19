Estados Unidos vuelve a poner la militarización del espacio sobre la mesa tras confirmar el despliegue de armas de control espacial en órbita y advertir sobre nuevos escenarios de conflicto fuera de la Tierra.

Las declaraciones del general Dan Caine, principal asesor militar de Donald Trump, apuntaron especialmente al crecimiento de las capacidades espaciales de China y a la necesidad de preparar a las tropas para operar incluso en la región entre la Tierra y la Luna.

¿Por qué se desplegaron armas en el espacio?

Estados Unidos confirmó que desplegó armas de control espacial en órbita, aunque todavía no explicó públicamente qué sistemas son ni qué capacidades concretas tienen.

Desde la Fuerza Espacial sostienen que el objetivo es proteger los intereses estadounidenses y reforzar la capacidad de disuasión frente a posibles amenazas. En ese contexto, autoridades militares señalaron especialmente el crecimiento de las capacidades espaciales de China, que en 2024 reorganizó parte de sus fuerzas vinculadas con este ámbito.

Beijing rechazó la militarización del espacio y aseguró que defiende su uso pacífico. Al mismo tiempo, el despliegue vuelve a poner bajo análisis el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en el espacio.

260402-F-DX569-1749 Staff Sgt. Abbey Rieves

¿Qué es la Fuerza Espacial y por qué fue creada?

La Fuerza Espacial de Estados Unidos es la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue creada formalmente el 20 de diciembre de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2020.

Su creación respondió al creciente peso que adquirieron los sistemas espaciales para la seguridad nacional y las operaciones militares. Satélites de comunicaciones, sistemas de navegación GPS, inteligencia, vigilancia y alerta temprana son hoy fundamentales para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La nueva rama se dedicó estos años específicamente a organizar, entrenar y desarrollar fuerzas capaces de proteger las operaciones estadounidenses en ese dominio.

El general Dan Caine es desde el 11 de abril de 2025 presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Por su cargo, es el oficial militar de mayor rango del país y principal asesor militar del presidente. Fuente: Digital Spc. Keisha T Brown

¿Quién es el principal asesor militar de Donald Trump y por qué hizo estas declaraciones?

El general Dan Caine es desde el 11 de abril de 2025 presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Por su cargo, es el oficial militar de mayor rango del país y principal asesor militar del presidente.

Caine realizó las declaraciones durante la Air, Space and Cyber Conference, celebrada cerca de Washington. Allí sostuvo que las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitan prepararse para combatir y sostener operaciones desde los dominios tradicionales hasta el espacio cislunar, es decir, la región situada entre las órbitas terrestres altas y la Luna.