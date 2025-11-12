El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos realiza un seguimiento meticuloso de los movimientos financieros de todos los contribuyentes. Si los ciudadanos no cumplen con sus responsabilidades, la agencia procederá con un embargo de bienes y cuentas bancarias.

Este protocolo se activa luego de los intentos fallidos de notificación. Es decir, las autoridades proceden cuando el contribuyente no se presentó a una apelación para resolver el conflicto en una instancia previa.

Es oficial: IRS embargará las cuentas bancarias y bienes de las personas en esta lista

Las autoridades de IRS inician un embargo cuando el contribuyente no presenta su declaración de impuestos a tiempo o acumula deudas tributarias sin resolver. El Servicio de Impuestos Internos tiene autoridad legal para retener dinero, cuentas de ahorro, salarios e incluso bienes inmuebles con el fin de recuperar lo que se debe al fisco.

Antes de aplicar la medida, el IRS envía una “Notificación Final de Intención de Cobrar” y otorga un plazo para presentar pruebas o solicitar una audiencia. Si el ciudadano no responde, el organismo puede retirar directamente los fondos de su cuenta bancaria o tomar posesión de bienes hasta saldar la deuda.

El proceso puede afectar no sólo a quienes deben grandes sumas, sino también a quienes simplemente postergan su obligación anual, ya que el sistema considera la falta de presentación como un incumplimiento que genera sanciones e intereses acumulativos.

¿Cómo puedo evitar el embargo si no respondí a la notificación?

La manera más simple de asegurarse de no tener deuda con el IRS es cumpliendo con los plazos de la presentación de la declaración de impuestos. Si el contribuyente no puede pagar el monto total, puede solicitar un plan de pagos o acuerdo de resolución para regularizar la situación sin perder sus activos.

En los casos donde el embargo ya fue aplicado, el afectado puede presentar un reclamo por embargo indebido. Este recurso se utiliza cuando el IRS embarga bienes por error, cuando no pertenece al contribuyente o cuando la medida excede lo permitido por ley.

IRS emite un embargo cuando el contribuyente no respondió a las notificaciones previas. Fuente: Archivo.

Si, luego de un reclamo, el IRS determina que ha cobrado bienes incorrectamente, devolverá uno de los siguientes: