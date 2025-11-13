Obtener la ciudadanía americana confiere los mismos derechos que poseen los ciudadanos nativos, incluyendo la residencia sin restricciones y el derecho al voto.

Uno de los mecanismos más frecuentes para llevar a cabo este proceso es la naturalización y para aplicar se debe haber mantenido la condición de residente permanente en Estados Unidos durante un periodo mínimo de 5 años.

A su vez, según las disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hay más requisitos a cumplir para obtener la naturalización bajo esta modalidad.

Estados Unidos impone restricciones a la ciudadanía americana para ciertos grupos

Es fundamental tener en cuenta que el requisito de edad es obligatorio al momento de presentar la solicitud, no solo durante el proceso de evaluación. A diferencia del requisito de residencia, el formulario puede enviarse hasta 90 días antes de cumplir años.

Según lo indicado por las autoridades, independientemente del tiempo de permanencia en el país y los años de residencia legal continua, es obligatorio tener al menos 18 años para solicitar la naturalización. En caso contrario, no se aceptará el formulario N-400.

Los extranjeros menores de 18 años no pueden obtener la ciudadanía americana. Fuente: Archivo.

Requisitos esenciales para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Todos los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de satisfacer la edad mínima necesaria: