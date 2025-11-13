En esta noticia

Obtener la ciudadanía americana confiere los mismos derechos que poseen los ciudadanos nativos, incluyendo la residencia sin restricciones y el derecho al voto.

Uno de los mecanismos más frecuentes para llevar a cabo este proceso es la naturalización y para aplicar se debe haber mantenido la condición de residente permanente en Estados Unidos durante un periodo mínimo de 5 años.

A su vez, según las disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hay más requisitos a cumplir para obtener la naturalización bajo esta modalidad.

Estados Unidos impone restricciones a la ciudadanía americana para ciertos grupos

Es fundamental tener en cuenta que el requisito de edad es obligatorio al momento de presentar la solicitud, no solo durante el proceso de evaluación. A diferencia del requisito de residencia, el formulario puede enviarse hasta 90 días antes de cumplir años.

Según lo indicado por las autoridades, independientemente del tiempo de permanencia en el país y los años de residencia legal continua, es obligatorio tener al menos 18 años para solicitar la naturalización. En caso contrario, no se aceptará el formulario N-400.

Los extranjeros menores de 18 años no pueden obtener la ciudadanía americana. Fuente: Archivo.

Requisitos esenciales para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Todos los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de satisfacer la edad mínima necesaria:

  • Demostrar que fueron residentes legales permanentes y continuos durante 5 años
  • Comprobar que estuvieron presentes al menos 30 meses de esos 5 años en los Estados Unidos
  • Tener documentación que compruebe la residencia durante al menos 3 meses en un estado o distrito bajo la jurisdicción de USCIS donde se presenta la solicitud
  • Evidenciar un historial de buen carácter moral
  • Mostrarse alineado con los principios e ideales de la Constitución
  • Poder leer, escribir y hablar inglés básico
  • Evidenciar conocimiento y comprensión de la historia, principios y forma de gobierno estadounidense
  • Prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos