El fin de la Metrocard ya tiene fecha en Nueva York y su reemplazo costará el doble. En 2026 dejará de funcionar en los molinetes y la tarjeta OMNY física aumentará para todo el transporte público de la ciudad. El cambio fue confirmado en los documentos oficiales de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York. Aunque el alza del boleto fue la noticia principal, el aumento del plástico también impactará a millones de usuarios. Desde el 1° de enero de 2026 ya no se pueden comprar ni recargar MetroCard. El saldo restante podrá transferirse, pero el sistema está en cuenta regresiva. Más adelante en 2026, cuando la Metrocard deje de ser aceptada en los molinetes, la tarjeta OMNY física pasará a costar u$s 2. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York señala que el valor es menor al cargo inicialmente previsto de u$s 5, pero duplica el precio actual. El incremento no impacta a quienes pagan con celular o tarjeta bancaria. Sí afecta a quienes usan tarjeta física, entre ellos: El pago es inmediato y por adelantado. Aunque la OMNY tiene mayor durabilidad que la Metrocard, quienes necesiten una tarjeta física podrían adquirirla antes de que el precio suba.