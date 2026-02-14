Nueva York podría tener transporte público gratis durante el Mundial 2026. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsa liberar todos los buses sin costo durante cinco semanas, como paso previo a su promesa de un sistema permanente sin tarifa. La medida coincidiría con los partidos en la región y requeriría aval estatal. La decisión final depende de la gobernadora Kathy Hochul y de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), que fija las tarifas y administra el servicio. El plan propone eliminar el pago en todos los buses entre mediados de junio y mediados de julio, cuando se disputen encuentros en el MetLife Stadium. Funcionaría como prueba piloto para medir su impacto real. La MTA advierte que el boleto ayuda a sostener su presupuesto anual de u$s 21.000 millones y que la evasión ya es alta: casi la mitad de los pasajeros no paga la tarifa. El alcalde estima un costo anual cercano a u$s 700 millones si el esquema se vuelve permanente. La MTA calcula que la cifra podría acercarse a u$s 1.000 millones. En 2023 se aplicó un plan limitado con una ruta gratuita por distrito. Aumentó el uso y bajaron las agresiones a conductores, aunque no mejoró la velocidad promedio del servicio, que ronda las ocho millas por hora. El debate ahora gira en torno a si el ahorro para los usuarios justifica el gasto público.