El Gobierno de los Estados Unidos implementó una gran cantidad de cambios en lo que respecta a los trámites de la licencia de conducir. Ahora, las autoridades suspenderán la vigencia de quienes no hayan cumplido con los siguientes requisitos.

Esta credencial no solo es relevante por ser el permiso legal para conducir, sino que es utilizado como un documento para verificar la identidad.

Confirmado: suspenden la licencia de conducir de todas estas personas para siempre

La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados y el trámite es procesado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Durante los últimos meses, las autoridades endurecieron los procesos de suspensión y cancelaciones de licencias a quienes no cumplen con las normas pautadas.

De esta forma, se revocaron todas las licencias de los estadounidenses cuya licencia caducó y no fue renovada. Esto se debe a que el DMV mantiene un protocolo estricto sobre la vigencia de la credencial.

Asimismo, es importante investigar las condiciones de renovación que deben cumplir los conductores a determinada edad. En algunos estados, los mayores de 70 años no pueden realizar la renovación automática y deben, obligatoriamente, gestionarla de forma presencial.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en DMV?

Verificar si la licencia es elegible para renovación (no vencida por más de tiempo permitido).

Reunir los documentos requeridos: prueba de identidad, residencia y número de Seguro Social.

Completar el formulario de renovación en línea , por correo o en persona en el DMV.

Pagar la tarifa correspondiente según el estado.

Tomar una nueva foto y, si aplica, aprobar examen de visión.

Recibir la licencia renovada por correo en los siguientes días.

¿Luego de cuánto tiempo no puedo renovar la licencia de conducir?

Como medida de seguridad, las autoridades establecieron una fecha de vencimiento para la posibilidad de renovación a partir de la fecha de caducidad de la licencia.

Si la licencia está vencida por menos de 12 meses , se puede renovar normalmente sin necesidad de volver a hacer exámenes.

Si han pasado más de 12 meses (1 año) desde la fecha de vencimiento, en muchos estados la persona debe volver a realizar el examen teórico y/o práctico para obtener una nueva licencia.

Algunos estados son más estrictos y fijan el límite en 6 meses (por ejemplo, Texas o Massachusetts).

Es importante tener en cuentas que estas normas varían dependiendo de las políticas estatales, por lo que los plazos pueden ser muy distintos.