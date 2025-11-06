En algunos lugares de Estados Unidos las licencias de conducir pueden quedar automáticamente inválidas si el titular no demuestra su presencia legal en el país. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) coordina este proceso con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que verifica el estatus migratorio de cada solicitante.

La medida aplica en el estado de California, donde el DMV reforzó los controles para asegurar que solo quienes tienen residencia permanente o permiso vigente mantengan su licencia activa. Si el estatus vence o no puede comprobarse, el documento pierde validez de inmediato.

Cómo mantener la licencia de conducir vigente

El DMV de California exige que los solicitantes presenten pruebas de presencia legal en Estados Unidos. Para ello, deben entregar documentos que acrediten residencia permanente o autorización temporal emitida por el USCIS.

Comprobantes aceptados:

Pasaporte o certificado de nacimiento estadounidense

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Visa válida

Todos deben indicar nombre, fecha de nacimiento y duración del permiso legal .

¿Licencia inválida? Qué pasa si no se puede comprobar la residencia o el permiso legal

Si el solicitante no presenta un documento válido que acredite la presencia legal, el DMV de California limita automáticamente la licencia de conducir. En esos casos, el documento solo tiene validez por un máximo de cinco años.

Antes de emitir la licencia definitiva, el DMV verifica los datos con el USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si la validación no se completa, se entrega una licencia temporal hasta confirmar el estatus migratorio correspondiente.

Excepción única

En California existe una única excepción a esta regla: la licencia AB 60. Este documento permite conducir legalmente dentro del estado a personas que no pueden demostrar presencia legal en Estados Unidos, siempre que prueben su identidad y residencia en California.

Esta licencia no es válida como identificación federal ni para viajar, pero brinda una alternativa segura para manejar a quienes no tienen estatus migratorio regular.