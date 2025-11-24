Las regulaciones para los conductores mayores de 65 años en Estados Unidos están experimentando cambios significativos. Con el objetivo de actualizar la información y asegurar la seguridad en las vías, varios estados han implementado nuevas normas que establecen plazos estrictos para renovar la licencia de conducir.

En Arizona, esta normativa ya se encuentra en vigor y afecta a miles de personas que deben completar el trámite dentro de un plazo específico. Aquellos que no cumplan con este plazo pierden el derecho a renovar y se verán obligados a solicitar una nueva licencia desde cero.

Cuáles son los requisitos para continuar conduciendo después de los 65 años

En el estado de Arizona, los mayores de 65 años deben renovar su licencia cada cinco años, dentro de los seis meses previos a su vencimiento, conforme a lo establecido por la División de Vehículos Motorizados (MVD).

Las regulaciones para los conductores mayores de 65 años en Estados Unidos están experimentando cambios significativos. Fuente: narrativas-spin-us

Si la licencia no se renueva a tiempo y vence, ya no puede extenderse, aun cuando la persona esté en condiciones de manejar. En tal caso, el nuevo trámite debe realizarse de forma presencial en una oficina o centro autorizado y es necesario presentar:

Un documento que acredite la ciudadanía (por ejemplo, pasaporte o certificado de nacimiento).

Dos comprobantes de domicilio (factura o extracto bancario).

Tarjeta del Seguro Social o licencia vigente.

Las consecuencias de no renovar la licencia después de los 65 años

Además, manejar con una licencia vencida es ilegal y puede traer sanciones severas: multas de hasta USD 750, hasta cuatro meses de cárcel o dos años de libertad condicional.

Por eso, las autoridades recomiendan renovar con al menos seis meses de anticipación para evitar perder el permiso y tener que comenzar el proceso desde cero.

Quienes no realicen el trámite dentro del plazo deben iniciar una solicitud completamente nueva, cumpliendo todos los pasos como si fuera la primera vez. Eso incluye nueva foto, formularios y pago de tarifas.