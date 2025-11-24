El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) implementó nuevas reglas que transforman por completo el proceso para registrar o renovar el registro de un vehículo.

Los cambios, que ya están en vigor, afectan especialmente a personas inmigrantes indocumentadas, quienes antes podían completar el trámite con documentación más flexible.

Vehículos: cambian las reglas para acceder al registro

Hasta hace poco, los residentes podían presentar un pasaporte extranjero, incluso vencido hasta por 12 meses, para obtener el título y el registro del automóvil. Pero eso ya no será posible.

De acuerdo con Albert Uresti, recolector y asesor de impuestos del Condado Bexar, la diferencia clave es que ahora el pasaporte por sí solo ya no alcanza.

Según explicó: una persona todavía puede registrarse usando un pasaporte, pero ahora debe acompañarse de una visa vigente o una tarjeta de residencia (green card). En otras palabras, el estado exige evidencia de estatus migratorio legal para validar el trámite.

¿Quiénes quedan más expuestos con el cambio?

La nueva normativa afecta directamente a inmigrantes indocumentados y a quienes cuentan con documentos migratorios limitados. Estas personas ya no podrán completar el registro del vehículo, lo que podría derivar en multas, retenes policiales, pérdida de la licencia, vehículo o complicaciones legales futuras.

El público general también verá ajustes. Uresti aclaró que las oficinas ya no aceptarán licencias de conducir vencidas, algo que antes sí era permitido hasta por un año.

El funcionario remarcó que estas modificaciones no provienen de los condados: “Esto está siendo impulsado por el Estado y por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, no por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Bexar”.

Los únicos documentos que ahora son válidos

Para registrar o renovar el registro de un vehículo en Texas, el TxDMV aceptará únicamente estas formas de identificación:

Licencia o identificación estatal de EE.UU.

Pasaporte estadounidense o extranjero

Tarjeta militar

Documentos emitidos por DHS o USCIS

Qué sucede si presentas un pasaporte extranjero

El documento deberá venir acompañado obligatoriamente de:

Sello de entrada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Visa de inmigrante vigente o tarjeta de residencia

Sin estos elementos, el registro será rechazado.