Estados Unidos aprobó la venta de armas ultramodernas y apoyo militar por u$s 185 millones a Ucrania para mantener operativos los vehículos y sistemas de combate que Washington ya suministró al ejército ucraniano. La autorización fue emitida por el Departamento de Estado bajo el programa de Foreign Military Sales. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA) notificó al Congreso que el paquete busca reforzar la capacidad operativa de Ucrania en la guerra contra Rusia, mediante repuestos militares y apoyo logístico para sostener el funcionamiento de su equipamiento. El acuerdo contempla la entrega de repuestos militares de Clase IX, componentes utilizados para reparar y mantener vehículos y sistemas de armas de origen estadounidense que están en uso por las fuerzas ucranianas. El paquete incluye: Estos elementos permitirán mantener altas tasas operativas en el campo de batalla, reducir los tiempos de reparación y sostener el uso de armamento clave durante el conflicto. Washington explicó que la operación busca reforzar las capacidades militares de Ucrania frente a Rusia y apoyar a un socio estratégico para la estabilidad de Europa. El Departamento de Estado indicó que la venta no alterará el equilibrio militar regional y aclaró que los contratistas serán seleccionados entre proveedores autorizados. También confirmó que la operación no requerirá desplegar personal adicional del gobierno estadounidense en Ucrania ni afectará la preparación militar de EE.UU.