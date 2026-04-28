En los conflictos modernos, la innovación ya no siempre nace de tecnología de última generación. Muchas veces, surge de la necesidad urgente de adaptarse. Así ocurre hoy en Europa del Este, donde una aeronave diseñada hace décadas volvió a escena con un rol completamente inesperado, cambiando la forma en que se entiende el combate aéreo. Lejos de los sistemas sofisticados tradicionales, el protagonismo ahora lo tiene el Antonov An-28, un avión ligero que fue transformado en una herramienta clave dentro de la guerra con drones en Ucrania. Diseñado originalmente como un avión utilitario ligero, el Antonov An-28 fue concebido en la década de 1970 para operar en condiciones extremas. Su estructura robusta y su capacidad de despegar en pistas cortas lo convirtieron en una herramienta ideal para regiones remotas. Entre sus principales características técnicas se destacan: Estas cualidades, pensadas para logística, hoy son clave para su nuevo rol: servir como plataforma aérea de despliegue de drones interceptores. La reconversión del avión responde a una lógica simple pero efectiva dentro de la defensa aérea moderna: ampliar el alcance y reducir costos. En lugar de enfrentar drones enemigos con armamento tradicional, el An-28 actúa como un “lanzador” en vuelo. Desde sus alas o puntos de anclaje adaptados, libera drones interceptores capaces de perseguir objetivos de forma autónoma o guiada. Este sistema permite: El resultado es un modelo más flexible, donde el avión funciona como un nodo dentro de una red de combate distribuida. Uno de los factores más determinantes detrás de esta innovación es el costo operativo. Mientras que un misil antiaéreo puede costar decenas o cientos de miles de dólares, los drones interceptores representan una solución mucho más económica. Además, el propio An-28 tiene ventajas logísticas importantes: Esto lo convierte en una plataforma ideal para conflictos prolongados, donde la sostenibilidad es tan importante como la potencia de fuego.