El calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos ya tiene fechas definidas para mayo, un mes clave para millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales. La distribución no es uniforme: cada grupo recibe el dinero en días distintos según su situación y tipo de beneficio. La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene un sistema escalonado que organiza los depósitos de forma ordenada para evitar demoras y garantizar que todos los pagos lleguen a tiempo. Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario reciben su dinero al inicio del mes, mientras que otros grupos tienen fechas específicas según su historial dentro del sistema. En términos generales, quienes cobran SSI en Estados Unidos reciben el pago el primer día hábil del mes. Por otro lado, quienes comenzaron a cobrar beneficios antes de 1997 suelen recibirlos en una fecha fija a comienzos del calendario mensual. Para quienes perciben ambos beneficios, el esquema combina ambas fechas, separando los depósitos para evitar superposiciones. El resto de los beneficiarios del sistema —incluyendo jubilados, sobrevivientes y quienes reciben SSDI— acceden a sus pagos según su fecha de nacimiento. El calendario de mayo queda organizado de la siguiente manera: Este esquema se repite mes a mes, con ajustes en caso de feriados o fines de semana, donde los depósitos se adelantan al día hábil anterior. En los últimos años, la Administración del Seguro Social avanzó hacia un sistema completamente digital. Hoy, los beneficios se entregan principalmente mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través de tarjetas de débito específicas. El envío de cheques en papel quedó prácticamente eliminado como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y reducir demoras en la entrega de fondos.