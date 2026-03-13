Estados Unidos permite ingresar al país sin una visa tradicional a ciertos extranjeros que poseen un documento especial autorizado por el Gobierno federal. Se trata de una alternativa válida para viajes temporales que funciona al mismo tiempo como permiso de entrada y visa de visitante. Este documento, conocido como Border Crossing Card (BCC), está diseñado para ciudadanos mexicanos y permite cruzar la frontera hacia Estados Unidos para estadías temporales. La tarjeta incorpora tecnología de seguridad similar a la de una tarjeta de crédito y suele tener una validez de hasta 10 años. El documento que permite entrar a EE.UU. sin una visa tradicional es la Border Crossing Card (BCC), también identificada oficialmente como Formulario DSP-150. En la práctica, funciona como una combinación de visa de turista y permiso de cruce fronterizo. Entre sus principales características se destacan: La Border Crossing Card no está disponible para todos los extranjeros. El Gobierno de Estados Unidos solo la otorga a ciudadanos mexicanos que residen en México y que cumplen con los requisitos de las visas de visitante. Para solicitarla, los solicitantes deben cumplir condiciones básicas: En el caso de los menores de 15 años, existe una tarifa reducida siempre que al menos uno de sus padres tenga una BCC válida o esté solicitándola. Cuando se paga la tarifa reducida, la tarjeta expira al cumplir 15 años; si se paga la tarifa completa, la validez puede extenderse hasta 10 años, como ocurre con los adultos.