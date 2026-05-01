La visa americana es un documento clave para todas las personas que desean viajar a Estados Unidos por turismo. Salvo en casos donde exista una exención, este permiso forma parte de los requisitos obligatorios que las autoridades solicitan para autorizar el ingreso al país. En ese marco, quienes planeen iniciar el trámite durante abril deberán prestar especial atención a un requisito fundamental vinculado con su pasaporte. Si no se cumple con esta condición, la gestión no podrá avanzar. Al momento de comenzar la solicitud de la visa americana, es imprescindible verificar que el pasaporte del solicitante esté vigente. Aquellas personas que hayan demorado la renovación y presenten un documento vencido o desactualizado no podrán continuar con el trámite hasta contar con uno válido. Por lo general, el pasaporte puede tramitarse de forma acelerada. Por eso, cuanto antes se revise su estado, más margen habrá para resolver cualquier inconveniente antes de iniciar la solicitud. En esa misma línea, y según la normativa que aplica a cada país, Estados Unidos mantiene la conocida “regla de los seis meses”. Esta disposición exige que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del país. La autoridad fronteriza mantiene actualizada en su sitio oficial la lista de países que están exentos de cumplir con este requisito. En esos casos, los viajeros solo deben contar con un pasaporte válido durante todo el período de su estadía. Entre los países de América Latina incluidos en esta excepción se encuentran: La lista completa puede consultarse en los canales oficiales correspondientes. Además de contar con un pasaporte vigente, es recomendable revisar los requisitos específicos en la página de la embajada o consulado correspondiente. Entre la documentación habitual se solicita: Por último, es importante tener en cuenta que, aunque Estados Unidos exige una visa válida para ingresar, no representa un problema que el visado venza durante la estadía, ya que el tiempo autorizado de permanencia se determina previamente al ingreso al país.