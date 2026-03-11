Una decisión estratégica de Washington ha centrado nuevamente la atención en la seguridad hemisférica y la cooperación militar en Sudamérica. El Gobierno de Estados Unidos aprobó el financiamiento de infraestructura naval en Perú por un monto estimado de 1.5 mil millones de dólares, en el marco de un acuerdo bilateral. La determinación fue comunicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y notificada formalmente al Congreso. El plan contempla trabajos de diseño y construcción en la Base Naval del Callao, un punto clave para las operaciones marítimas del país andino. El valor máximo estimado asciende a 1.5 mil millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de los acuerdos firmados y de los requerimientos presupuestarios definitivos. El proyecto se tramita bajo el esquema de Ventas Militares al Extranjero y fue certificado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa. Washington afirmó que la operación no alterará el equilibrio militar regional ni impactará la preparación defensiva de Estados Unidos. Los contratistas principales serán determinados en una fase posterior, probablemente a través de un proceso competitivo entre proveedores autorizados. De acuerdo con la notificación oficial, la iniciativa tiene como objetivo modernizar la infraestructura portuaria del Callao para operaciones navales actuales y futuras y a disminuir la interacción entre actividades civiles y militares en la instalación existente.