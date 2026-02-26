La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) retiró del mercado un famoso horno que se comercializó en Walmart, Costco, Bed Bath and Beyond y otras tiendas del país, tanto físicas como online. La agencia indica que los modelos afectados representan un gran riesgo de quemadura para los consumidores que lo adquirieron, por lo que se brindaron instrucciones a seguir en estos casos. El retiro afecta a los hornos de sobremesa de Sunbeam Products Inc. de la marca Oster que se comercializaron hasta julio del año pasado con los siguientes números de modelo, identificables con una etiqueta en la parte posterior Las autoridades indicaron que sus puertas pueden cerrarse de manera inesperada, presentando un riesgo de quemadura para los consumidores “Sunbeam Products Inc. ha recibido 95 reportes de puertas que se cerraron inesperadamente, lo que resultó en consumidores que sufrieron lesiones por quemadura, incluidos dos reportes de quemaduras de segundo grado”, indica el comunicado oficial. La instrucción de las autoridades es dejar de utilizar cuanto antes los hornos retirados y ponerse en contacto con la compañía para recibir un kit de reparación gratis. Como el problema es el cierre inesperado de las puertas, el kit incluye un dispositivo que se fija con clip para sostenerlas con mayor fuerza cuando se encuentran abiertas y no requiere de ninguna herramienta para su instalación.