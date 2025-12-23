Walmart confirmó que cerrará todas sus sucursales durante 24 horas en todo Estados Unidos, una decisión poco habitual para una compañía que opera de manera continua en la mayoría de los estados.

La medida impactará de forma directa en los clientes que realizan compras presenciales o retiran pedidos en tienda, y obliga a reorganizar consumos y compras habituales ante la interrupción total del servicio físico.

¿Cuándo cierra Walmart y cuándo vuelve a abrir?

Walmart informó que todas sus tiendas permanecerán cerradas durante la jornada del jueves 25 de diciembre, sin excepciones en ningún estado. Durante ese período no se podrán realizar compras presenciales ni retiros en tienda.

La compañía detalló que las sucursales reabrirán el 26 de diciembre desde las 6 de la mañana, retomando su horario habitual. Las compras online seguirán disponibles, aunque con posibles demoras en entregas y logística.

Qué cadenas estarán cerradas y cuáles abrirán con horarios especiales

El cierre de Walmart se enmarca en una reducción generalizada de la actividad comercial en todo el país, con múltiples cadenas que también ajustan su atención al público o suspenden operaciones presenciales por una jornada.

A continuación, el detalle de las principales marcas que confirmaron cierres totales o aperturas parciales, según la ubicación de cada sucursal.

Cadenas cerradas durante la jornada:

Walmart

Target

Costco

Sam’s Club

Publix

Aldi

Home Depot

Lowe’s

IKEA

Macy’s

Whole Foods

Cadenas con apertura total o parcial (consultar según ubicación):