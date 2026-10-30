La SSA distribuye los pagos a lo largo del mes según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del titular.

La Administración del Seguro Social (SSA) ya tiene definido el calendario de pagos de noviembre de 2026, y este mes trae una particularidad: por el feriado federal del Día de los Veteranos, uno de los grupos de beneficiarios va a cobrar un día antes de lo que le correspondería según el esquema habitual.

Completo: el calendario de pagos de noviembre

La SSA distribuye los pagos a lo largo del mes según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del titular. Para noviembre de 2026, las fechas son las siguientes:

30 de octubre : se adelanta el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) correspondiente a noviembre, porque el 1° de noviembre cae domingo.

3 de noviembre : cobran quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes perciben al mismo tiempo Seguro Social y SSI.

10 de noviembre : cobran los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 del mes. Es un día antes de lo habitual.

18 de noviembre : cobran los nacidos entre el 11 y el 20.

25 de noviembre: cobran los nacidos entre el 21 y el 31.

Por el feriado federal del Día de los Veteranos, un grupo de beneficiarios va a cobrar un día antes de lo que le correspondería según el esquema habitual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un grupo de beneficiarios cobra un día antes

El grupo de los nacidos entre el 1 y el 10 cobra normalmente el segundo miércoles de cada mes. En noviembre de 2026, ese segundo miércoles cae el 11, que es el Día de los Veteranos, un feriado federal.

Cuando una fecha de pago coincide con un feriado federal o un fin de semana, la SSA adelanta el depósito al día hábil anterior. Por eso, ese pago se realiza el martes 10 de noviembre en lugar del miércoles 11. No se trata de un pago extra ni de un cambio permanente: es simplemente el mismo pago, corrido un día por el calendario.