Los automovilistas sorprendidos circulando a más de 100 millas por hora (mph) enfrentarán ahora un proceso administrativo que puede terminar en la suspensión de la licencia o incluso en la revocación del permiso de conducir, aun cuando el caso siga su curso en los tribunales. La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir las muertes por accidentes de tránsito y frenar el aumento de choques asociados al exceso de velocidad, uno de los factores más señalados en los informes de seguridad vial del estado. El plan, conocido como Forwarded Actions for Speeding Tickets (FAST), implica que cada multa emitida por superar las 100 mph será remitida automáticamente a la división de seguridad del California Department of Motor Vehicles. A diferencia del procedimiento tradicional —donde la consecuencia principal era una sanción económica y puntos en el historial— ahora el DMV podrá abrir una revisión independiente del expediente del conductor. Tras analizar antecedentes y gravedad del hecho, la autoridad tendrá discreción para imponer: Este proceso puede avanzar incluso si todavía no existe una condena judicial definitiva, lo que marca un giro más severo en la política de control. Las autoridades estatales sostienen que el endurecimiento responde al crecimiento sostenido de fatalidades por conducción temeraria. En los últimos años, los registros oficiales muestran que los accidentes vinculados al exceso de velocidad y la conducción agresiva aumentaron de forma significativa. La iniciativa cuenta con apoyo operativo de la California Highway Patrol, cuyos agentes emiten cada mes cientos de infracciones por circular a velocidades extremas en autopistas clave. Además del programa FAST, varias ciudades ampliaron el uso de cámaras de velocidad y sistemas automáticos de fiscalización. Entre las jurisdicciones que implementan estos planes piloto se encuentran: En algunas de estas ciudades, el período inicial contempla advertencias antes de aplicar multas formales, pero la intención oficial es clara: reducir la velocidad promedio en tramos considerados de alto riesgo. Conducir a más de 100 mph en California ya implicaba una multa elevada y la asignación de puntos que podían afectar el seguro y el historial. Sin embargo, el nuevo enfoque amplía el impacto potencial. Si el DMV determina que el conductor representa un riesgo para la seguridad pública, puede optar por: Las autoridades subrayan que el objetivo no es meramente recaudatorio, sino preventivo: intervenir antes de que un patrón de conducción peligrosa derive en una tragedia.