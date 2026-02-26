La transición al Daylight Saving Time (DST) obligará a adelantar el reloj en marzo y a atrasarlo en noviembre, siguiendo el calendario federal que rige en todo Estados Unidos. Aunque cada año el debate sobre eliminar el ajuste horario reaparece, por ahora el estado mantiene el esquema oficial. Desde grandes ciudades hasta pequeñas comunidades, todos deberán adaptarse al nuevo horario. El calendario ya está definido. En 2026, el ajuste se realizará en las siguientes fechas: Durante el verano rige el Pacific Daylight Time (PDT) y en invierno el Pacific Standard Time (PST). La medida aplica en todo el estado, incluyendo ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y San José. Una de las dudas más frecuentes sobre el horario de verano en California es si el reloj se adelanta o se atrasa. El consejo más práctico es ajustar los relojes manuales antes de ir a dormir el sábado por la noche. Así evitarás confusiones el domingo por la mañana. En 2026, la mayoría de los dispositivos electrónicos realizarán el ajuste de manera automática, siempre que estén conectados a internet y configurados en la zona horaria correcta. Se actualizan solos: Debes cambiarlos manualmente: Verificar la zona horaria como “Pacific Time (PST/PDT)” puede evitar retrasos en reuniones, vuelos o compromisos laborales. El Daylight Saving Time en California no solo modifica el reloj, también altera hábitos. Más luz por la tarde influye en: En zonas metropolitanas densamente pobladas, el efecto es más visible. Las tardes más largas durante el verano fomentan actividades recreativas, mientras que el regreso al horario estándar en noviembre marca el inicio de atardeceres más tempranos.