En Texas, las reglas para inscribir a un recién nacido cuando los padres no están legalmente casados generan dudas frecuentes. La normativa estatal establece qué apellido llevará el menor al momento de la inscripción en el Registro Civil, y en determinados casos el niño será anotado automáticamente con el apellido de la madre. La disposición surge de las normas vigentes del estado y de los procedimientos del Departamento de Salud, que regulan cómo se completa el certificado de nacimiento en Texas cuando no existe matrimonio legal entre los progenitores. En Texas, cuando una pareja no está casada al momento del nacimiento, el padre no es reconocido automáticamente en el acta. Para que su apellido figure en el certificado, ambos deben firmar un documento oficial llamado Acknowledgment of Paternity (AOP). Si ese reconocimiento no se firma: Esta regla aplica en hospitales y oficinas del registro civil en todo el estado. El formulario de reconocimiento de paternidad es administrado por el Texas Vital Statistics, dependiente del sistema de salud estatal. Cuando ambos padres firman el AOP: Sin este trámite, la ley presume que no existe vínculo legal paterno, incluso si el padre biológico está presente. El procedimiento forma parte del sistema de registro civil supervisado por el Texas Department of State Health Services. La medida no implica un cambio reciente, sino la aplicación de la normativa vigente en casos donde no hay matrimonio ni reconocimiento formal. En la práctica, esto significa que el Gobierno de Texas ordena que, si no existe matrimonio ni reconocimiento de paternidad firmado, el menor será anotado únicamente con el apellido materno. Por eso, las autoridades recomiendan que las parejas que deseen incluir el apellido del padre completen el trámite en el hospital o ante las oficinas correspondientes lo antes posible.