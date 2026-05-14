El proyecto en América Latina ha captado la atención mundial por su ambición. Se trata de una obra monumental cuya finalidad es construir el edificio más alto de la región. Con una altura proyectada de más de 470 metros y un diseño innovador, este edificio tiene como objetivo fortalecer el turismo, atraer inversiones y establecer un nuevo estándar en la planificación de las grandes ciudades en el continente. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se está construyendo un imponente rascacielos denominado Torre Rise. La estructura alcanzará una altura de 475 metros y 100 pisos, superando todos los registros establecidos previamente. El gobernador Samuel García Sepúlveda llevó a cabo una visita a la obra acompañado de funcionarios de Turismo e Infraestructura con el objetivo de verificar los avances de la construcción. Esta torre ofrecerá acceso directo al Metro, facilitando la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el centro de la ciudad y el Estadio BBVA, que será una de las sedes del Mundial 2026. La Torre Rise se distinguirá no solo por su notable dimensión, sino también por su compromiso con la sustentabilidad y el bienestar. Se certificará a nivel internacional en eficiencia energética, salud, ahorro de recursos y diseño enfocado en la calidad de vida de sus residentes. La propuesta está diseñada para satisfacer las crecientes exigencias de un entorno urbano que prioriza el bienestar de sus ciudadanos sin descuidar el medio ambiente. Es un ejemplo claro de cómo la modernidad y la sustentabilidad pueden coexistir en un mismo espacio. La Torre Rise, con su finalización programada para el año 2026, tiene la ambición de ser el edificio más alto de América Latina, representando un emblema de innovación, modernidad y orgullo regional. Entre las características más destacadas de este desarrollo, se encuentran: