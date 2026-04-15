En los últimos meses se registró un alto costo de vida en la Ciudad de Nueva York y para alivianar el impacto en la economía de los residentes, distintos centros del distrito abrirán sus puertas para distribuir alimentos gratuitos a quienes necesiten ayuda. Este evento tendrá lugar desde el 13 hasta el 19 de abril en distintos puntos de la ciudad, por lo que quienes quieran recibir esta ayuda podrán acercarse dentro de un horario determinado. Durante esa semana, distintas despensas y comedores comunitarios en Nueva York ofrecen alimentos sin costo en varios barrios: Lunes 13 de abril Martes 14 de abril Miércoles 15 de abril Jueves 16 de abril Viernes 17 de abril Sábado 18 de abril Domingo 19 de abril Si conoces a alguien que pueda necesitar este tipo de ayuda, se pueden localizar estas y más despensas junto con sus correspondientes horarios a través de la web de Food Help NYC con su mapa oficial, o llamando al 311 para que te indiquen el punto más cercano. Todos pueden solicitar esta ayuda, sin importar el estado migratorio o el nivel de ingresos de la persona. Adicionalmente, también existen otros beneficios como el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) que ofrece cupones para la compra de alimentos a familias con bajos ingresos.