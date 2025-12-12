Es tendencia | Hervir hojas de lavanda y menta: por qué lo recomiendan y para qué sirve (Fuente: Chat GPT Imagen Ilustrativa)

Cada vez más hogares recurren a soluciones naturales para mejorar el ambiente y reducir la presencia de insectos sin utilizar productos químicos. Entre los métodos que más se popularizan aparece el hábito de hervir hojas de lavanda y menta, una combinación vegetal conocida por su aroma intenso y su capacidad para ahuyentar mosquitos y otros insectos comunes del hogar.

Se trata de una alternativa simple, económica y efectiva. Al liberar aceites esenciales mediante el calor, ambas plantas generan vapores aromáticos que funcionan como repelente natural, además de aportar una sensación de frescura y limpieza en los espacios cerrados.

Para qué sirve hervir lavanda y menta en casa

La mezcla de lavanda y menta actúa como un repelente natural de insectos, ya que sus aceites esenciales resultan desagradables para mosquitos, moscas y hormigas. La lavanda aporta propiedades calmantes y un aroma floral persistente, mientras que la menta intensifica el efecto repelente gracias a su fragancia fresca y penetrante.

Es tendencia | Hervir hojas de lavanda y menta: por qué lo recomiendan y para qué sirve. (Imagen: archivo)

Además de ahuyentar insectos, este método ayuda a neutralizar olores fuertes y a refrescar los ambientes del hogar. Por eso suele utilizarse en dormitorios, cocinas y salas de estar, especialmente en zonas con alta humedad o poca ventilación.

Por qué recomiendan este método y cómo prepararlo

La recomendación se basa en que el calor permite extraer los compuestos aromáticos naturales de las hojas, sin necesidad de aditivos ni productos industriales. Al hervirlas, los aceites esenciales se dispersan en el aire y crean una barrera olfativa que reduce la presencia de insectos en el ambiente.

Según los científicos, este repelente natural y ecológico podría revolucionar el mercado. (Fuente: Pixabay)

Para prepararlo, basta con colocar un puñado de hojas de lavanda y menta en una olla con agua, llevar a hervor y dejar que el vapor se distribuya por la casa. También se puede reutilizar el líquido frío en un atomizador para reforzar el efecto repelente en ventanas, puertas y rincones estratégicos.