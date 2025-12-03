Conciliar el sueño se volvió un desafío para millones de personas en los últimos años. Entre pantallas, estrés y cambios de rutina, cada vez más adultos buscan alternativas naturales para descansar mejor.

En ese contexto, un nuevo análisis científico volvió a poner en el centro a un compuesto muy particular: el magnesio bisglicinato, una forma altamente biodisponible que combina magnesio con glicina y que está mostrando resultados prometedores.

El magnesio ideal para dormir mejor

La investigación, realizada durante 2025, reunió a 155 adultos con dificultades persistentes para dormir. A lo largo de cuatro semanas, los científicos compararon los efectos del magnesio bisglicinato frente a un placebo bajo un formato de ensayo doble ciego, uno de los métodos más confiables en ciencia.

Mientras un grupo recibió un suplemento con 250 mg de magnesio junto a 1523 mg de glicina, el otro grupo tomó una cápsula idéntica pero sin principios activos. Ni los participantes ni los profesionales sabían quién recibía qué, lo que permitió obtener resultados más precisos.

Qué encontraron los investigadores

Los especialistas registraron un patrón claro desde las primeras dos semanas:

Los participantes que consumieron bisglicinato de magnesio mostraron una caída más marcada en sus puntajes del Índice de Gravedad del Insomnio , un indicador clave para medir la calidad del sueño.

La mejora apareció de forma temprana y se mantuvo estable durante todo el ensayo.

El magnesio se destacó por su papel en funciones neurales y su relación con la regulación de la melatonina y la reducción del cortisol , hormona vinculada al estrés.

La glicina, el otro componente del suplemento, ayudó a disminuir la temperatura corporal central, un proceso esencial para iniciar el descanso nocturno.

Una ayuda modesta, pero efectiva para quienes buscan dormir mejor

Según los autores, el magnesio bisglicinato no es una solución milagrosa, pero sí representa una mejora significativa y comprobable, especialmente en personas que ya presentan dificultades para conciliar el sueño.

Su doble acción —por un lado neurológica, por otro térmica— lo convierte en una de las alternativas más estudiadas y recomendadas dentro del ámbito de la suplementación para el descanso.