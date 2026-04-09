En California, el divorcio no siempre deja afuera la posibilidad de que una de las partes siga recibiendo ayuda económica después de la separación. Aunque durante años este tema fue asociado casi exclusivamente a las mujeres, la ley no hace esa diferencia y permite que también un esposo pueda reclamar manutención conyugal si cumple con determinados requisitos. La Justicia analiza la situación económica real de cada exintegrante del matrimonio. De esta forma, un juez puede ordenar que la mujer aporte una manutención mensual a su excónyuge. El Código de Familia de California Parte 3 sobre manutención conyugal regula la obligación de apoyo económico entre cónyuges y deja en claro que el análisis judicial no depende del sexo de quien pide el dinero, sino de las condiciones del caso. Es decir, existen situaciones donde un marido también puede pedir y recibir spousal support si demuestra que existe una necesidad económica concreta tras el divorcio. De acuerdo con la guía oficial de los tribunales de California, la manutención conyugal es un pago ordenado por un juez para ayudar a cubrir los gastos mensuales del otro cónyuge. Dicha asistencia puede fijarse mientras el proceso judicial todavía está en marcha o bien al final del caso, cuando ya existe una sentencia. Si la Justicia comprueba una necesidad económica real del esposo y una capacidad de pago de la exesposa, se aplica la manutención conyugal. En la práctica, esto puede ocurrir si durante el matrimonio él tuvo menores ingresos, dejó de trabajar, resignó desarrollo laboral, o quedó en una posición financiera claramente inferior tras la separación. Asimismo, la duración del matrimonio también puede influir en la decisión judicial. Por ello, no se trata de un pago automático ni de una cifra fija, sino de una resolución que depende del expediente concreto. Si la mujer que debe aportar la manutención conyugal demuestra, o por seguimiento de la misma Justicia, que la situación económica del exmarido mejoró, se puede eliminar esta obligación. Esto aplica tanto para quien paga como para quien cobra, sin importar si se trata del exmarido o de la exesposa.