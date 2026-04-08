En California, firmar el divorcio no siempre pone fin a todas las obligaciones económicas entre dos personas. La ley permite que un juez ordene que uno de los excónyuges siga pagando una manutención mensual al otro, incluso si no hubo hijos en común. Este esquema se conoce como spousal support o manutención conyugal y está regulado por el Código de Familia de California en las secciones 4300 a 4360. En California, la manutención conyugal está regulada por varias disposiciones del California Family Code Sections 4300-4360. Dentro de ese marco, uno de los artículos más importantes es el Family Code § 4320, que establece los factores que debe analizar un juez antes de decidir si una persona debe mantener económicamente a su excónyuge. La norma no exige que existan hijos para que se ordene este pago. Lo que evalúa la corte es si, después del divorcio, una de las dos personas quedó con una necesidad económica concreta y si la otra cuenta con capacidad suficiente para asistirla financieramente. Esto puede ocurrir cuando durante el matrimonio una persona: Por eso, la Justicia puede ordenar una ayuda económica aun después de firmada la disolución del matrimonio. La lógica de la ley en California es que el final legal del vínculo no siempre implica un equilibrio inmediato entre ambas partes. La manutención conyugal tampoco es necesariamente permanente. Puede modificarse o terminar si cambian de forma importante los ingresos, la salud, el empleo o las condiciones de vida de cualquiera de los dos excónyuges.