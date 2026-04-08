La ley de alquileres en California establece límites concretos para los propietarios que buscan recuperar una vivienda alquilada. En muchos casos, el simple vencimiento del contrato ya no es suficiente para obligar a un inquilino a dejar la propiedad. Esto significa que, aunque el dueño decida no renovar el alquiler, no siempre podrá iniciar un desalojo de manera automática. La normativa estatal exige motivos legales específicos para poner fin a la ocupación de la vivienda. La normativa AB 1482, conocida como Ley de Protección del Inquilino, establece que muchos arrendatarios no pueden ser desalojados solo porque terminó el contrato. Si la vivienda está alcanzada por esta regulación, el propietario debe demostrar una causa válida para recuperar el inmueble. En términos generales, esta protección se aplica cuando el inquilino ya lleva al menos 12 meses viviendo legalmente en la propiedad. En esos casos, el alquiler no desaparece automáticamente con la fecha de vencimiento del acuerdo firmado. Además, si el arrendatario continúa ocupando la vivienda y sigue cumpliendo con sus obligaciones, el dueño no puede exigir la salida únicamente por no querer renovar. La ley de alquileres en California obliga a justificar cualquier terminación del vínculo. La ley contempla situaciones puntuales en las que el propietario sí puede avanzar con un desalojo. Entre ellas aparecen la falta de pago, el incumplimiento de condiciones importantes del contrato o el uso ilegal de la propiedad. También existen causales sin culpa del inquilino. Esto ocurre, por ejemplo, si el dueño quiere mudarse a la vivienda, si planea retirarla del mercado de alquiler o si necesita hacer remodelaciones sustanciales. En esos casos, el desalojo no se basa en la no renovación del contrato, sino en una razón expresamente permitida por la normativa estatal. Por eso, el vencimiento del alquiler por sí solo no habilita a sacar al inquilino de la vivienda. Cuando el propietario busca recuperar la unidad por una causa sin culpa del arrendatario, también debe cumplir con exigencias adicionales. La ley de California prevé asistencia económica para la reubicación en ciertos supuestos. La nuevo legislación busca reforzar una protección clave para los inquilinos. En California, el fin del contrato ya no significa automáticamente que una persona deba abandonar la vivienda.