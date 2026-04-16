Desde principios de este año, Estados Unidos cambió las reglas documentales para todas las personas que abordan vuelos nacionales. Si bien desde hace menos de doce meses es obligatorio en todos los aeropuertos la presentación de una licencia de conducir Real ID u otra identificación válida, recientemente las autoridades determinaron que quienes no cumplan con este requisito tendrán que pagar una multa para que se realice un control alternativo y se verifique su identidad. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advierte que si no se presenta un documento aceptable ni se paga la tarifa correspondiente, el abordaje al vuelo quedará prohibido. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indica la agencia gubernamental. Quienes opten por esta alternativa, deberán pagar 45 dólares -recomendablemente antes de llegar al control de seguridad-. Cuando el trámite online se encuentre hecho, se enviará un correo de confirmación. “Guarda el correo de confirmación como comprobante de pago, haz una captura de pantalla o imprime el recibo para mostrarlo en el control de la TSA”, indican las autoridades. En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será necesario cuando no se disponga de los papeles adecuados. De acuerdo con la nueva normativa se aceptan con hasta dos años de vencimiento cualquiera de las siguientes identificaciones También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos. “El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se advierte.