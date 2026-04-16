El Internal Revenue Service (IRS) puede avanzar sobre bienes heredados como cuentas bancarias, propiedades o vehículos en determinados escenarios. No se trata de un mecanismo automático, pero sí de una herramienta legal que el organismo puede aplicar cuando existen deudas fiscales pendientes vinculadas a la persona fallecida. Estas acciones pueden activarse tanto por obligaciones impositivas no saldadas del fallecido como por deudas del propio heredero. Uno de los factores clave es la falta de presentación de la declaración final de impuestos antes de recibir la herencia, una omisión que puede habilitar al ente recaudador a intervenir sobre esos bienes. El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas impositivas pendientes del fallecido. Al momento de la muerte, los bienes pasan a integrar el patrimonio sucesorio, y ese conjunto debe cumplir con sus obligaciones fiscales antes de ser distribuido entre los herederos. Si hay montos impagos, el IRS puede: El paso central es presentar la declaración final de impuestos del fallecido ante el IRS. Este trámite es obligatorio y debe contemplar: La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o en el representante del patrimonio. Además, si los bienes generan ingresos, como alquileres o inversiones, puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio mediante el Formulario 1041. Sin completar este proceso, el organismo puede avanzar sobre los bienes para recuperar montos adeudados, lo que incluye medidas como gravámenes o embargos sobre la herencia.