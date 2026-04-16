Una nueva disposición estatal en Missouri le puso fin a una restricción legal que vulneraba el derecho y el bienestar de muchas mujeres. Ahora, los jueces no podrán postergar la sentencia de un divorcio durante el curso de un embarazo como justificativo de que la pareja debe mantenerse junta. La medida fue aprobada de manera unánime en en la Cámara de Representantes y en el Senado estatal. La antigua legislación había sido firmada en 1970 y, de acuerdo con distintos grupos activistas, oprimía la decisión de una mujer de poner fin a su matrimonio. Las autoridades de Missouri sancionaron la medida HB 1908 que restringe a los jueces la posibilidad de postergar el divorcio si uno de los cónyuges cursa un embarazo. Si bien la legislación previa buscaba simplificar asuntos como la manutención de los hijos y los acuerdos de custodia, ponía en riesgo a aquellas mujeres que se encontraban en un entorno violento y abusivo. De acuerdo a lo establecido, “el estado de embarazo no impedirá que el tribunal dicte una sentencia de disolución del matrimonio o separación legal”. Este giro judicial, a su vez, puede complementarse de forma correcta con la Ley Best Interest of the Child que busca asegurar el mejor ambiente para el crecimiento y desarrollo de un niño. La Ley Best Interest of the Child es un principio jurídico utilizado en Estados Unidos que establece que todas las decisiones judiciales vinculadas a menores deben priorizar su bienestar, seguridad y desarrollo por encima de cualquier otro factor. En el caso de Missouri, este criterio cobra relevancia tras la eliminación de la restricción que impedía avanzar con divorcios durante el embarazo. Con la nueva normativa, los jueces podrán resolver las separaciones sin demoras y, al mismo tiempo, definir cuestiones como custodia o manutención bajo el principio de garantizar el entorno más adecuado para el futuro del niño, incluso antes de su nacimiento, en los casos de violencia intrafamiliar.