La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) también conocida como Visa Laser es ampliamente utilizada por miles de viajeros mexicanos que tienen la intención de ingresar a Estados Unidos. No obstante, las autoridades insisten en las limitaciones de este documento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclara que la BCC tiene límites estrictos y que si se ignoran podría ser rechazada en fronteras y aeropuertos de forma automática. Es importante destacar que este tipo de documentación no habilita el libre ingreso al país en cualquier tipo de circunstancia, ya que su uso está limitado a zonas fronterizas. Las personas que ingresen con este documento, solo pueden entrar vía terrestre, quedarse en áreas que sean cercanas a la frontera y permanecer hasta 30 días dentro de esas zonas. Adicionalmente, existen límites geográficos. En el caso de California y Texas, se pueden adentras hasta 25 millas, en Arizona hasta 75 millas y en Nuevo México hasta 55 millas. Excederse del rango permitido puede considerarse una infracción migratoria y derivar en consecuencias como la deportación inmediata y sanciones en futuros ingresos al país. Como se mencionó anteriormente, la Tarjeta de Cruce Fronterizo solo se puede utilizar para entradas vía terrestre, ya que no tiene validez para embarcarse en vuelos ni cruceros. Si una persona intenta abordar un avión, un barco, o simplemente excederse del rango permitido, la BCC será rechazada de forma automática. En estos casos, se requiere si o si: Las autoridades remarcan la importancia de verificar si el tipo de viaje es compatible con la documentación disponible y en todo caso, considerar cómo ampliar las opciones combinando la BCC con otros documentos aceptados en Estados Unidos.