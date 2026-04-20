El Gobierno de Estados Unidos ha oficializado modificaciones significativas en la visa de trabajo H-1B, las cuales alteran los criterios de elegibilidad y restringen el acceso al programa para ciertos perfiles. Esta modificación influye directamente en quiénes tendrán mayores posibilidades de obtener la visa americana. La nueva normativa entrará en vigor en 2026 y afectará de manera directa el año fiscal 2027, generando cambios importantes tanto para los extranjeros que solicitan la visa como para los empleadores que la patrocinan. Esta medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y tiene como objetivo salvaguardar los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses. Para lograrlo, se elimina el sistema de sorteo que regía hasta ahora. La cantidad de visas no se modifica: se mantienen 65.000 cupos anuales y 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos. El cambio central es cómo se asignan esos cupos, a partir del 27 de febrero de 2026. El cambio definitivo de la visa americana reemplaza el sistema de selección aleatoria por un proceso ponderado, que prioriza a los solicitantes con mayores habilidades y mejores salarios. Según el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el esquema anterior facilitaba abusos. Con los nuevos criterios de elegibilidad, la visa americana será más difícil de obtener para individuos con menor nivel de especialización, ofertas salariales reducidas o empleadores que no logren demostrar condiciones competitivas. La reforma se complementa con otras exigencias, como el pago adicional de u$s 100.000 por visa que deben afrontar los empleadores. El Gobierno ha anticipado que continuará endureciendo el programa H-1B para mitigar abusos y fortalecer la protección del empleo local.