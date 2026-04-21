El pasaporte estadounidense es un documento indispensable para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales, pues se encuentra entre la lista de obligatorios para llevar a cabo este tipo de traslados. En ese sentido, las autoridades advierten sobre un trámite en particular que anula por completo la validez de este documento, convirtiéndolo en inutilizable para viajar incluso si aún no alcanzó su fecha de caducidad. Cuando un pasaporte se pierde o es robado y su portador realiza la denuncia oficial al Departamento de Estado -trámite esencial para protegerse de cualquier tipo de fraude- esta identificación es automáticamente cancelada por las autoridades. En estos casos, incluso si el documento es encontrado más tarde, ya no conserva su validez para viajar, por lo que no podrá mostrarse durante los controles migratorios. Como los pasaportes perdidos o robados no califican para la renovación, quienes necesiten actualizarlo tendrán que hacerlo en persona, completando los siguientes pasos en un centro autorizado Otro punto fundamental para evitar inconvenientes al viajar es garantizar que estos documentos se encuentren completamente vigentes y en buen estado físico. Aquellos ejemplares con rasgaduras significativas, páginas de visas faltantes, manchas considerables o daños en la página de datos deben gestionarse nuevamente desde cero para que se los considere aceptables.