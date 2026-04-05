El pasaporte americano es una identificación internacional esencial para todos los ciudadanos que deseen viajar al exterior. Resguardar su validez es crucial para evitar inconvenientes migratorios, dado que diversos países solicitarán que cuente con una vigencia futura de al menos 6 meses. En ese marco, el Departamento de Estado indica a quienes deban actualizar este documento cuáles son los ejemplares que no sólo ya no pueden utilizarse para viajar por el año en el que fueron emitidos originalmente, sino que, además, tampoco califican para el trámite de renovación. De acuerdo con las autoridades, la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y sólo puede renovarse de manera tradicional por correo dentro de los 15 años posteriores a su tramitación. Quienes tengan ejemplares más antiguos, no podrán actualizarlos a través de este trámite, sino que tendrán que solicitar un nuevo pasaporte desde cero como si nunca se hubiese emitido en primera instancia. Tampoco califican para la renovación aquellos pasaportes Para realizar el trámite desde cero, deben cumplirse las siguientes instancias