Para miles de ciudadanos en Estados Unidos, mantener el pasaporte vigente es el primer paso para cualquier plan internacional. Sin embargo, existe una regla de temporalidad que muchos ignoran: si tu documento fue emitido hace más de 15 años, ya no eres elegible para una renovación estándar. El Departamento de Estado establece que, una vez superado este plazo, el contribuyente pierde la posibilidad de realizar el trámite simplificado y debe iniciar un proceso de “solicitud de pasaporte nuevo”. Esto implica que deberás presentarte en persona y entregar la documentación como si fuera tu primer ejemplar, lo que suele conllevar más tiempo y requisitos. No solo la antigüedad del documento es un factor determinante. Existen otras restricciones vigentes que obligan a los ciudadanos a realizar el trámite desde cero ante las autoridades: Si tu pasaporte tiene más de 15 años o se encuentra en mal estado, deberás completar el Formulario DS-11 y solicitar una cita en una oficina autorizada. Para este proceso, es fundamental contar con una prueba de ciudadanía (como un acta de nacimiento certificada o certificado de naturalización), una identificación vigente y una fotografía reciente que cumpla con los estándares oficiales. Recuerda que los costos y tarifas varían dependiendo de la rapidez con la que necesites el documento, por lo que se recomienda revisar la información actualizada en el sitio oficial del Gobierno para evitar sorpresas de último momento.