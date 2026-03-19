Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que tengan planeado viajar internacionalmente, pues las autoridades advierten que muchos destinos exigen que este documento disponga de una validez futura de al menos 6 meses. En ese marco, el Departamento de Estado de EE.UU. explica en su sitio web oficial que no todos los pasaportes califican para el trámite de renovación, pues algunos ejemplares deben solicitarse desde cero por la edad a la que fueron originalmente gestionados. “Los pasaportes de los niños menores de 16 años no pueden renovarse. Incluso, si el pasaporte de su hijo ya venció o vencerá pronto, debe solicitar un pasaporte nuevo en persona”, señala USA.gov. En estos casos, el pasaporte se emite con una vigencia máxima de 5 años. Cuando se venza, será necesario realizar la gestión desde cero para actualizarlo, presentando nuevamente todos los documentos correspondientes. Si el pasaporte de 16 venció cuando el portador ya tiene más de 18, se debe solicitar en un centro autorizado de pasaportes un nuevo ejemplar que luego podrá ser renovado. Las autoridades señalan que tampoco podrán renovarse aquellos ejemplares