El Gobierno de la Ciudad de Miami ofrece un programa para todos los interesados en comprar su primera vivienda propia, que brinda préstamos diferidos y libres de intereses para facilitar esta adquisición. El dinero ofrecido no está destinado a la compra del inmueble, sino al alivio de los gastos adicionales de esta transacción para residentes de ingresos bajos y moderados, particularmente los costos iniciales o de cierre. El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez brinda asistencia a familias de ingresos bajos y medios al momento de cubrir los gastos iniciales necesarios para completar la operación. Estos fondos operan a modo de ayuda supervisada y permanecen respaldados por un gravamen y una cláusula legal que garantiza la obligación de devolverlos en caso de que se incumplan las condiciones impuestas. El beneficiario debe mantener la propiedad como residencia principal durante un mínimo de 15 años para que la deuda quede condonada. En caso de antes de cumplir el plazo el propietario alquile, venda, refinancie o deje de habitar la vivienda, se exigirá la devolución del dinero. El monto varía en función de los ingresos y de la situación de cada familia, pero la ayuda oscila entre los 40,000 y los 150,000 dólares. De acuerdo con lo especificado, es esencial que se cumplan las siguientes condiciones para considerarse elegible para el programa Luego de constatar que se cumple con los criterios de elegibilidad, los pasos a seguir son “No es necesario reembolsar los fondos del préstamo inicial siempre que la propiedad se mantenga como residencia principal del solicitante durante el período de asequibilidad de 15 años”, afirman las autoridades.