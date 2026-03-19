El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicar una de las sanciones más severas para quienes mantienen deudas fiscales elevadas sin resolver: impedir la emisión o renovación del pasaporte. Esta medida se activa cuando el contribuyente supera ciertos niveles de deuda y no regulariza su situación a tiempo. La normativa establece que cuando una persona acumula una deuda fiscal considerada “gravemente morosa”, el caso puede activar el proceso de restricción del pasaporte. Actualmente, el umbral ronda los: Una vez que el IRS certifica la deuda, notifica al Departamento de Estado, agencia encargada de regular los pasaportes en Estados Unidos. En esa instancia, puede ocurrir lo siguiente: